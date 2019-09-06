США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик

Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию свой стратегический бомбардировщик Boeing B-52.

Об этом сообщает официальный сайт командования вооруженных сил США в Европе и Африке.

Согласно предоставленной информации, бомбардировщик отправился в Британию для участия в учениях.

Напомним, что несколько недель тому назад США перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Самолеты были отправлены в Европу для "интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок".