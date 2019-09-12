Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
Напомним, что самозарядный пистолет "Удав" является целиком отечественной разработкой. В пистолете калибра девять миллиметров используются исключительно российские комплектующие.
Ранее сообщалось, что межведомственной комиссией, которая принимает решение о допуске оружия к серийному производству, была завершена работа, после чего "Удав" получил литеру "О1". Известно, что емкость магазина в новом пистолете на десять патронов больше, чем у Макарова. То есть, магазин можно снарядить восемнадцатью патронами.
Также сообщается, что снаряжать магазин "Удава" можно будет полной номенклатурой патронов 9×21 миллиметров: трассирующими, бронебойными и экспансивными. Помимо этого, специально для нового пистолета создали два новейших типа боеприпасов — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Фото: Соцсети
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