В Кремле рассказали, что еще не получали от Эр-Рияда ответ на свое предложение о продаже комплексов С-400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны продолжат диалог по вопросу военно-технического сотрудничества.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские комплекты С-400 для охраны нефтеперерабатывающих объектов. Это произошло после крупной атаки дронов на саудовские НПЗ.
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