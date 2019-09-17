Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина

В Кремле рассказали, что еще не получали от Эр-Рияда ответ на свое предложение о продаже комплексов С-400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны продолжат диалог по вопросу военно-технического сотрудничества.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские комплекты С-400 для охраны нефтеперерабатывающих объектов. Это произошло после крупной атаки дронов на саудовские НПЗ.