Путин предложил Эр-Рияду купить комплексы С-400

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии обезопасить свои объекты путем покупки комплексов С-400. Такое заявление сделал Путин после переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Президент России напомнил, что в свое время Турция и Иран "сделали мудрое решение" и приобрели российские комплексы С-400, чем обезопасили себя от внешней угрозы.