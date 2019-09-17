Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии обезопасить свои объекты путем покупки комплексов С-400. Такое заявление сделал Путин после переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Президент России напомнил, что в свое время Турция и Иран "сделали мудрое решение" и приобрели российские комплексы С-400, чем обезопасили себя от внешней угрозы.
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