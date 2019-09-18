Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что коалиция США и Саудовская Аравия спровоцировали военный конфликт на Ближнем Востоке.

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