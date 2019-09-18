Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что коалиция США и Саудовская Аравия спровоцировали военный конфликт на Ближнем Востоке.
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Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
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Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.