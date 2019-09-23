Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике. Пентагон озабочен тем, что Российская Федерация создает в Арктике транспортную логистическую монополию для доставки сжиженного природного газа в Европу и Азию.
Опасения в Минобороны США возникают якобы из-за того, что вдоль российских маршрутов наращивается военное присутствие. По мнению издания, Китай является ближайшим союзником России в арктическом регионе и также наращивает военное присутствие.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?