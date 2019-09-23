American Interest: Арктика принадлежит США, а не России

Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике. Пентагон озабочен тем, что Российская Федерация создает в Арктике транспортную логистическую монополию для доставки сжиженного природного газа в Европу и Азию.

Опасения в Минобороны США возникают якобы из-за того, что вдоль российских маршрутов наращивается военное присутствие. По мнению издания, Китай является ближайшим союзником России в арктическом регионе и также наращивает военное присутствие.