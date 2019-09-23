Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны. Новейшая российская разработка станет самым эффективным инструментом защиты от ракетных атак. Об этом пишет китайское издание Sina.

Автор статьи заметил, что характеристики нового комплекса С-500 позволят системе сбивать не только ракеты, но и другие объекты в воздухе, например, метеориты. Китайский журналист вспоминает падение метеорита в Челябинске в 2013 году. По его словам, в то же время в этом районе проходили испытания нового ЗРК С-500, который выявил объект и успешно разрушил его в воздухе.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в июне началось создание С-500 для нужд российской армии. По его словам, Россия не будет в ближайшем будущем продавать новые комплексы "ни за какие деньги".