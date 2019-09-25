В НАТО ответили на предложение РФ ввести мораторий на размещение РСМД

Североатлантический альянс получил отправленное Российской Федерацией письмо с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщила представитель военно-политического блока Оана Лунгеску, передают "РИА Новости".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ознакомился с письмом, заявила специалист. Но Североатлантический альянс не считает предложение России заслуживающим доверия, отметила Лунгеску.

Дело в российской ракетной системе 9М729, поясняет позицию НАТО представитель альянса. Данная ракетная система нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркивает Оана Лунгеску.

Предложение по мораторию на развертывание ракет вышеперечисленных типов не может существовать, пока у Российской Федерации на вооружении есть 9М729, заявила Лунгеску.

России, сообщила представитель Североатлантического альянса, следует повести себя "как ответственный международный субъект" и уничтожить данную ракетную систему.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации не согласно с позицией НАТО и Соединенных Штатов Америки по 9М729. Москва утверждает, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратило свое действие второго августа текущего года. США объявили в начале этого года об одностороннем выходе из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушает подписанный в 1987 договор.

Российская сторона же все обвинения в своей адрес отрицает и в разрыве соглашения винит Соединенные Штаты Америки.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в июле подписал закон о приостановлении договора.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал международные отношения фразой "со дна постучали".

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