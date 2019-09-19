Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует

Пресс-служба НАТО опубликовало на официальном сайте Североатлантического альянса заметку, в которой упоминается "море Азимова".

На публикацию обратили внимание журналисты ТАСС.

Авторы публикации сообщают, что "недавние события" в Персидском заливе и "море Азимове" продемонстрировали необходимость Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки и силам НАТО улучшить методы поиска и уничтожения мин.

В статье не уточняется, что такое "море Азимова" и где этот географический объект находится.