Пресс-служба НАТО опубликовало на официальном сайте Североатлантического альянса заметку, в которой упоминается "море Азимова".
На публикацию обратили внимание журналисты ТАСС.
Авторы публикации сообщают, что "недавние события" в Персидском заливе и "море Азимове" продемонстрировали необходимость Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки и силам НАТО улучшить методы поиска и уничтожения мин.
В статье не уточняется, что такое "море Азимова" и где этот географический объект находится.
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