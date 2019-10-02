Минобороны опровергло данные об испытании С-500 в Сирии

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли появившиеся ранее в СМИ публикации о испытаниях зенитной ракетной системы С-500 "Прометей".

Об этом, ссылаясь на заявление российского оборонного ведомства, сообщает телеканал "Звезда".

Средства массовой информации, напомним, сообщали, что испытания новейшей российской зенитной ракетной системы прошли в Сирии.

В Минобороны РФ же заявили, что "никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской арабской республики не было и нет".

ЗРК "Прометей", пояснили специалисты, предназначен для уничтожения целей на больших расстояниях.

В российском оборонном ведомстве также напомнили, что военные базы в Хмеймиме и Тартусе прикрывают зенитно-ракетные комплексы С-400.

Британское издание The Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщается, что бойцы российского спецназа сдают экзамен на краповый берет "на грани человеческих возможностей".

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