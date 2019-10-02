В Сирии прошли испытания новой системы противовоздушной обороны С-500

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Об этом, ссылаясь на источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексы Российской Федерации, пишут "Известия".

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, проверка выявила "определенные проблемы" в работе С-500 "Прометей", но их якобы удалось быстро устранить.

Испытания российский системы противовоздушной обороны уже завершили и признаны успешными.

Сообщается также, что С-500 "Прометей" испытывался в "жестких технических и климатических условиях". Систему противовоздушной оборона заставляли работать буквально на износ. Дело в том, поясняют специалисты, что именно такой режим работы позволяет выявить все недостатки.

Сирия как нельзя лучше подходит для таких испытаний, поскольку на территории страны почти всегда жарко и много пыли.

Производство российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", напомним, стартовало в июне текущего года. Тогда же сообщалось, что Российская Федерация не будет продавать эти комплексы "ни за какие деньги" — в первую очередь С-500 строится для нужд российской армии.

Система способна обнаружить и единовременно уничтожить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

По техническим характеристикам новая российская система противовоздушной обороны превосходит не только ЗРК С-400, своего предшественника, но и Patriot Advanced Capability-3, главного конкурента С-400 из Соединенных Штатов Америки.

Ранее американское аналитическое издание The National Interest писало, что в Вашингтоне обеспокоены отсутствием новостей о С-500 "Прометей" в средствах массовой информации.

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