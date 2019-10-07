Эксперт объяснил причины популярности автомата Калашникова во всем мире

Автомат Калашникова является лучшим образцом армейского автомата благодаря сильным техническим характеристикам — надежности, дальности и скорострельности.

Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин, передают "РИА Новости".

Армейское оружие, напомнил эксперт, эксплуатируется в очень жестких условиях. Автомат может использоваться солдатами в воде, в грязи, в песке, пояснял Зайнуллин. Автомат Калашникова же показал свою высокую надежность как в песках знойной Африки, так и в суровых условиях ледяной Арктики, отметил специалист.

Детали, из которых состоит этот легендарный автомат, равно как и принцип строения, были известны давно, добавил Сергей Зайнуллин. Но Михаилу Калашникову и его помощникам удалось настолько удачно скомпоновать эти детали, что АК может исправно служить в абсолютно любых погодных условиях, указал эксперт.

Отметим, что принятый на вооружение армии СССР в 1949 году автомат Калашникова на сегодняшний день является самым распространенными стрелковым оружием в мире.