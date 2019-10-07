Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране необходимо прекратить "бесцельный и бесконечный конфликт в Сирии" и вернуть американских военнослужащих на родину. Американский лидер напомнил, что войска США должны были провести операцию в Сирии за 30 дней и отправиться домой, однако конфликт затянулся на долгие годы.

По мнению Трампа, Соединенные Штаты на протяжении последних лет бесцельно глубже и глубже погружались в конфликт, но пора это прекратить. Он утверждает, что теперь сирийский конфликт - это проблема Европы, Турции, России и Ирака.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крупнейшей ошибке Дональда Трампа по Сирии. Трамп одобрил турецкую военную операцию на севере Сирии, таким образом, убрав буфер между турками и курдами. Они, скорее всего, обрятятся за помощью к Башару Асаду и России.

Агентство Рейтер, со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты в понедельник утром довели до сведения командующего курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), что "американские войска не будут нигде их защищать от нападения Турции". Чиновник заявил, что американские силы эвакуировали два наблюдательных поста в Тель-Абьяде и Рас-аль-Айне на северо-востоке Сирии, вдоль турецкой границы.

Читайте также:

США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии