Генерал Шаманов: правительство игнорирует потребности военнослужащих

Об игнорировании правительством России потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт сегодня РБК.

Такую оценку Шаманов дал в заключении на проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

По его словам, в предложенном правительством проекте не принимаются во внимание просьбы комитета поднять зарплаты гражданского персонала ВС, доиндексировать военные пенсии и выделить дополнительные средства на жилищную программу.

"В целях недопущения роста очереди на жильё комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019–2021 годов в размере 144,98 млрд руб. Предложения комитета по обороне были проигнорированы".

Генерал Шаманов особо подчеркнул, что что подобная линия правительства может привести к росту очередей на жилье среди военнослужащих, социальной несправедливости, снижению привлекательности военной службы и, как следствие, обороноспособности страны.

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Фото: ru. m.wikipedia.org