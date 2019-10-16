Сотрудники МВД увольняются, опасаясь пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года.

Об этом сказано в отчете МВД России о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2018 год.

Согласно документу, уровень укомлектованности сотрудниками в прошлом году составил 92,6 процента, не достигнув планового значения в 95 процентов. Более того, полицейских в России стало меньше по сравнению с 2017 годом — на 1,7%.

В заключении Счетной палаты отмечено, что большинство сотрудников уволилось по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Рост числа увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

По мнению руководителей "на местах", часть сотрудников действительно испугались возможного увеличения стажа выслуги лет и приняли решение уйти со службы, но главная причина в другом — люди просто не хотят продолжать работать в этой системе, где их утром, днем и ночью могут вызвать, не дать отгул или отпуск; где даже запрещен выезд за границу.

"Кому это понравится? Поэтому люди увольняются", — считает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

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