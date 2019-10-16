Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил о готовности страны к взаимодействию с НАТО. По его словам, белорусская сторона ожидает, что диалог с Североатлантическим альянсом будет конструктивным, а также вестись взаимоуважительной и равноправной основе.

Дапкюнас сделал такое заявление после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли. Стороны отметили положительную тенденцию в развитии двусторонних отношений Белоруссии и НАТО.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко высказался за налаживание отношений со странами НАТО. Минск, пообещал глава государства, не будет рассматривать соседние государства, входящие в Североатлантический альянс, как своих врагов.

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