Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс испытывает интерес к сотрудничеству с Белоруссией. В частности, генсека заинтересовал вопрос контроля за вооружениями.
Столтенберг заявил, что Белоруссия - это сосед НАТО, с которым альянс должен вести открытый диалог по вопросам безопасности. Он назвал этот диалог выгодным для обеих сторон.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.