НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс испытывает интерес к сотрудничеству с Белоруссией. В частности, генсека заинтересовал вопрос контроля за вооружениями.

Столтенберг заявил, что Белоруссия - это сосед НАТО, с которым альянс должен вести открытый диалог по вопросам безопасности. Он назвал этот диалог выгодным для обеих сторон.