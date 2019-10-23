Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress военно-воздушных сил США совершили тренировочный полет над Черным морем. Командование вооруженными силами США в Европе пояснило, что полет проходил в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

Более точную информацию о полете предоставил мониторинговый ресурс PlaneRadar. По его информации, учебный полет американских бомбардировщиков состоялся 19 октября. B-52 приблизились к Крымскому полуострову и сымитировали его бомбардировку. Тренировочный полет продолжался 12 часов. В ходе него прошла совместная отработка задач с военнослужащими из Грузии, Украины и Румынии.

Примечательно, что американские ВВС не в первый раз отрабатывают бомбардировку российских рубежей. В марте 2019 года один B-52H несколько раз заходил на учебную бомбардировку базы Балтийского флота. Ещё два бомбардировщика несколько раз облетели Калининградскую область. Российским ВКС приходилось поднимать в воздух истребители для их перехвата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что появление американских бомбардировщиков у российских границ провоцирует дополнительную напряженность. Минобороны РФ неоднократно призывало коллег из США отказаться от подобных операций, однако Пентагон не принял во внимание призыв российских военных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в ответ на празднование Россией пятилетия присоединения Крыма, американские военно-воздушные силы решили показать свою силу. Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов Америки отправили на военные учения в Европу сразу шесть своих лучших бомбардировщиков B-52.

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