ВВС США отправили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

В ответ на празднование Россией пятилетия присоединения Крыма, американские военно-воздушные силы решили показать свою силу. Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов Америки отправили на военные учения в Европу сразу шесть своих лучших бомбардировщиков B-52.
По информации телевизионного канала CNN, военные воздушные судна были успешно доставлены на авиабазу Fairford, расположенную в Великобритании. Согласно опубликованным данным, цели бомбардировщики достигли еще на прошлой неделе, однако придать это огласке было решено только сейчас.
Теперь самолеты ВВС США принимают участие в разных учебных военных миссиях, которые проходят на территории всей Европы.
Бомбардировщик B-52 Stratofortress был поставлен на вооружение в США в далеком 1955 году, но с тех пор много раз модифицировался. Производителем его выступает компания Boeing.
Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав России после референдума, который прошел в 2014 году. С тех пор США, страны Европы и Украина требуют вернуть территорию, называя данное решение незаконным.
Фото: Pravda. Ru
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