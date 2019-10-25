ФССП потратит почти 5 млн рублей на дубинки-электрошокеры

Федеральная служба судебных приставов может закупить 323 дубинки-электрошокеры стоимостью 4,7 миллиона рублей. Соответствующая заявка была размещена на портале госзакупок. Ведомство составило документ с предполагаемыми характеристиками изделия. Оно должно защищать приставов от нападений нарушителей.

Дубинка-электрошокер должна воздействовать "сериями коротких электрических разрядов тока высокого напряжения". Примечательно, что устройство должно воздействовать на цель как при непосредственном контакте, так и удаленно.