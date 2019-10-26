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Первый боевой ледокол спустили на воду в Санкт-Петербурге

Силовые структуры » Министерство обороны print

Телеграм-канал "Оборонка" сообщил, что 25 октября в Санкт-Петербурге прошел спуск на воду первого боевого ледокола "Иван Папанин". Головной патрульный корабль ледового класса был заложен на Адмиралтейской верфи ещё в 2017 году. Максимальная скорость судна - 16 узлов. 

Длина "Ивана Папанина" составляет около 110 метров, ширина - 20 метров, водоизмещение - 8,5 тысячи тонн. Судно может преодолевать лед толщиной до 1,5 метров и может выполнять функции буксира и патрульного судна.

В будущем на корабле планируют разместить зенитно-ракетный комплекс и артиллерийскую установку. Примечательно, что на корабле "Иван Папанин" может базироваться корабельный вертолет на постоянной основе.

Темы оборонка иван папанин боевой ледокол адмиралтейская верфь
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