В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал предложение бывшего заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу усилить позиции НАТО на южных границах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны России.

Стоит напомнить, что ранее Вершбоу заявил, что Россия может повлиять на свободу передвижения НАТО, так как усиливает своей присутствие в Восточном Средиземноморье и Черном море. Кроме того, он считает, что РФ активно наращивает инфраструктуру в Сирии.

Также политик утверждает, что может образоваться коалиция стран в составе России, Китая, Ирана и Турции.

Владимир Брутер заявил, что Александр Вершбоу говорит о том, что от него ждут, но он не озвучивает никаких конкретных предложений относительно реальных действий администрации США.

Брутер отметил, что РФ, Иран, Турция и Китай не пытаются создавать коалиции. Из задача в том, чтобы отстоять свое место в мире. А США хотят только оказывать давление.

Он также отметил, что РФ абсолютно не пытается как-то дестабилизировать ситуацию на Западе.

Брутер заявил, что РФ и Турция делают все, чтобы уменьшить количество беженцев в страны Европы.

По мнению депутата итальянского парламента Паоло Гримольди, усилия НАТО нужно направить на борьбу с исламским терроризмом. В связи с этим нужно бороться с нелегальным потоком мигрантов, так как террористы могут это использоваться в своих целях.

Фото: twitter.com