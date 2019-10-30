НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"

"Felon" - такое кодовое название присвоили в НАТО перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57, что в переводе означает "преступник" или "уголовник". Об этом сообщил журнал Scramble в Facebook.

По информации издания, словом "felon" обозначают любого, кто совершил серьёзное преступление или какую-то ужасную вещь. Журнал напомнил, что для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и прототипа Т-50 в НАТО тоже используют кодовое название "Frazor".

В НАТО уже неоднократно давали собственные имена российским военным разработкам. Так, в ноябре 2018 года журналист Анкит Панда рассказал, что новейшую российскую ракету "Буревестник" в НАТО "наградили" кодовым именем "Skyfall", что в переводе означает "небопад".