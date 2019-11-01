Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей

Полковник Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Напомним, что Черкалин обвиняется во взяточничестве.

По словам его адвоката, Владимира Михайлова, Черкалин дал согласие на конфискацию денежных средств, Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Всего у Черкалина будет изъято: 810 миллионов рублей, $72,7 миллиона и 8,5 миллиона евро. Это около 6,1 миллиарда рублей деньгами, не считая других активов.

По словам адвоката, эти средства Черкалин получил из незаконных источников.

Также его адвокат рассказал об имуществе полковника, которое Генпрокуратура требует взыскать, не имея на это законных оснований. Имеется в виду следующее имущество: 120 тысяч рублей, 2000 швейцарских франков, квартиры, дома, владельцами которых являются его родители, экс-супруги и другие члены семьи.

Прокуратура требует изъять у Черкалина и его родственников около 6,5 миллиарда рублей на том основании, что Черкалин не может объяснить происхождение этих активов.

Как сообщают следователи, в 2011 году Черкалин и полковники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов пригрозили главе строительной компании Сергею Гляделкину уголовной ответственностью.

Гляделкина вынудили передать им его долю в компании (на сумму 490 миллионов рублей). По мнению следователей, Черкалин был руководителей данной преступной группировки.

Фото: twitter.com