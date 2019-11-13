В России в пять раз вырастут штрафы за хулиганство

Аналитический центр правительства России обсуждает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Об этом "Ведомостям" сообщили источники, близкие к центру.

По словам источников, количество глав в особенной части новой версии КоАПа, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет в два раза. Если раньше составов было 16, то в новой редакции их уже 32, и это ещё не окончательный вариант.

Также будут увеличены и суммы штрафов. Например, выгул "потенциально опасной" собаки в общественном месте без намордника и поводка теперь будет классифицироваться как хулиганство и караться штрафом в размере от 3000 до 5000 рублей. Тот же штраф грозит при отправлении естественных потребностей в общественном месте.