Российские сторонники ИГ* пройдут фильтрацию перед возвращением в РФ

Граждане России, примкнувшие к террористической организации "Исламское государство"*, прежде чем вернуться на родину, должны пройти предварительную фильтрацию.

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, проверять российских сторонников ИГ*, запрещенной в России организации, должны власти той страны, где экстремисты были задержаны.

В настоящее время Турция репатриирует боевиков террористической группировки в страны, откуда они прибыли на Ближний Восток. Домой на родину уже вернулись выходцы из США, Дании и Германии. Готовится депортация французских террористов, захваченных на территории Сирии.

Турция намерена возвращать пленных боевиков ИГ* обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано.

*ИГ (Исламское государство, организация запрещена в Российской Федерации)