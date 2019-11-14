Граждане России, примкнувшие к террористической организации "Исламское государство"*, прежде чем вернуться на родину, должны пройти предварительную фильтрацию.
Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, проверять российских сторонников ИГ*, запрещенной в России организации, должны власти той страны, где экстремисты были задержаны.
В настоящее время Турция репатриирует боевиков террористической группировки в страны, откуда они прибыли на Ближний Восток. Домой на родину уже вернулись выходцы из США, Дании и Германии. Готовится депортация французских террористов, захваченных на территории Сирии.
Турция намерена возвращать пленных боевиков ИГ* обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано.
*ИГ (Исламское государство, организация запрещена в Российской Федерации)
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.