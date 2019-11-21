Полицейские будут искать наркокурьеров во Всемирной Сети

В МВД создадут подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в Интернете.

Пока этот проект находится в стадии проработки, но необходимые указания даны региональным отделам ведомства, и подготовительная работа по организации специальных подразделений уже ведется.

По словам начальника главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Кирилла Смурова, новая структура появится в первой декаде января следующего года.

Как отметил начальник главного управления Министерства внутренних дел, реорганизация запланирована в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина. Российский лидер настоятельно рекомендовал силовым структурам ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете.

Пока, правда, неясно, будут ли привлечены к работе в новом направлении новые сотрудники и увеличен кадровый состав МВД для выявления наркодилеров в сети.