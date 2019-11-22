ФСБ задержала исламистов, готовивших госпереворот

В РФ пресекли деятельность 9 сторонников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Ее участники занимались подготовкой почвы для свержения власти.

Спецоперация проходила на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Удалось пресечь деятельность двух главарей и 7 участников организации.

За время своей деятельности они сформировали в российских регионах сетевые закрытые террористические структуры. Также они занимались распространением среди населения террористической идеологии и вербовкой местных мусульман.

Во время задержания у них были обнаружены и конфискованы пропагандистские материалы, запрещенные в РФ.

Фото: twitter.com

*"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - запрещенная в России организация.