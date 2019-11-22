Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО "Космос"

Бывший владелец корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков обвиняется в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей и в хищении 30 миллиардов кредитных рублей Банка Москвы.

Еще одно уголовное дело касается невыплаты зарплаты работникам уральского ООО "Космос Спецстрой". По сообщению Генпрокуратуры, задолженность по зарплате превысила 180 миллионов рублей. Деньги не получили более тысячи работников предприятия.

Расследовать уголовные дела Андрея Чернякова будут следователи СУ СКР по Свердловской области.

В прошлом году уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ООО "Космос Спецстрой" было изъято в центральный аппарат СКР после того, как один из рабочих пожаловался на то, что его расследуют очень долго. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин объявил о проведении служебной проверки в отношении руководителя следственного управления по Свердловской области Михаила Богинского.