Военные эксперты: борьба со злом требует радикальных и решительных мер

Российские военные эксперты сходятся во мнении что война добра со злом подчас требует радикальных и решительных мер. Так они прокомментировали ранее распространившиеся в социальных сетях видео, но котором бойцы ЧВК "Вагнера" уничтожают террориста "Исламского государства"* (ИГ; запрещено в РФ).

Так, например, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что мирным жителям Сирии и России, не обязательно было видеть, какой ценой иногда достигается мир. Действия бойцов ЧВК "Вагнера" по борьбе с терроризмом эксперт считает оправданными в условиях военного времени.

"Нельзя к военным действиям, тем более, к войне, которая ведется таким образом, столь нетрадиционно со стороны террористов, подходить с теми же мерками, как к мирной жизни. Иначе у нас любой герой войны будет представлен в качестве головореза и убийцы. Однако это не так. Право войны и право мира — это разные правовые системы координат", — подчеркивает политолог.

Эксперт напомнил, что войну в Сирии начала не Россия. И сирийский народ рад любой помощи, не только гуманитарной, но и военной. Результатом этой помощи со стороны регулярной армии и ЧВК становится мир и безопасность для сирийских граждан.

С мнением Шаповалова солидарен и эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов. По его мнению, действия бойцов ЧВК "Вагнера" в Сирии оправданы необходимостью борьбы с террористами.

"Действия российских добровольцев в Сирии, нельзя расценивать логикой гражданского. То, что происходит на видео, можно назвать одним словом — война. А на войне, к сожалению, приходится бороться за жизнь, выполнять поставленные задачи, убивать врагов. Кроме того, вспомните — что это за враги? ИГИЛ — террористы, которые мечтали создать огромный псевдо-халифат. Всех, кто отказался бы подчиниться, ждала смерть. И нужно было остановить этих террористов во что бы то ни стало", — разъяснил военный эксперт.

По мнению военного аналитика, необходимо бороться с противником, но при этом нужно быть жестким, чтобы уберечь свою страну от террористической угрозы. С ним согласен политолог и общественный деятель Иван Аркатов. Эксперт подчеркнул, что действия бойцов ЧВК "Вагнера" можно понять — вспомнив, где разворачиваются события, и кто был противником российских добровольцев.

"То, что мы видим на ролике, можно прокомментировать просто — это война, это боевые действия. А русский солдат никогда не будет спускать с рук действия всяких провокаторов, террористов и шпионов", — отметил Иван Аркатов.

Борьба добра со злом предполагает радикальные методы — иначе в этой битве не победить. Такого мнения придерживается ветеран войны в Афганистане Алексей Киряев. Комментируя подробности ликвидации террориста ИГ силами ЧВК "Вагнера", участник боевых действий заметил, что очистить мир от террористов ИГИЛ можно только с автоматом Калашникова.

"Такие действия были на всех войнах. Иногда — чтобы запугать противника, иногда — чтобы отомстить за предательство так, чтобы никто не захотел его повторить. Война — это всегда грязное дело, и, будем честны, даже самые последние рыцари в сияющих доспехах все равно на ней запачкаются. Думаете, спецназ не пытает террористов, чтобы получить необходимые сведения? Думаете, США всегда такие чистенькие и белые? Да у них там ад иногда творится такой, что в ужастиках не встретишь! Война добра со злом — не всегда красивая", — считает Алексей Киряев.

Военный эксперт Дмитрий Родионов также считает действия бойцов ЧВК "Вагнера" оправданными, поскольку уничтоженный добровольцами террорист причастен к убийству российского гражданина.

"Речь все же идет не о "мирняке", а о комбатанте, который, к тому же, если верить анонимному источнику, чье мнение уже разошлось по соцсетям, не только виновен в убийствах наших бойцов, но и сам участвовал в пытках и казнях. Если все это правда, мотивы бойцов, которые его наказали, можно понять. Вообще-то, на войне эмоциям места быть не должно. Есть жесткое правило — при зачистке сначала входит граната, потом вторая и только потом ты сам. Это правило написано кровью тех, кто жалел детей душманов в Афгане, которые потом в спины стреляли, в Чечне и в других горячих точках. Благородство на войне поощряется только в кино", — пояснил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Напомним, на этой неделе получила активное распространение видеозапись ликвидации террориста ИГ* бойцами ЧВК "Вагнера". Ролик использовали в одном из своих материалов журналисты "Новой газеты". Впоследствии анонимный источник в социальной сети "ВКонтакте" рассказал подробности случившегося.

По его словам, в ходе прочесывания сирийской пустыни российские добровольцы обнаружили неизвестного человека, который представился военнослужащим Сирийской арабской армии. В ходе последующих событий выяснилось, что этот человек является боевиком ИГИЛ* и причастен к убийству пленного российского бойца. Когда группа террористов вместе с неизвестным попала в засаду ЧВК "Вагнера", добровольцы приняли решение приговорить боевика к суровому наказанию, чтобы это послужило примером другим джихадистам.

*организация, запрещенная в РФ