Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Военные эксперты: борьба со злом требует радикальных и решительных мер

Силовые структуры

Российские военные эксперты сходятся во мнении что война добра со злом подчас требует радикальных и решительных мер. Так они прокомментировали ранее распространившиеся в социальных сетях видео, но котором бойцы ЧВК "Вагнера" уничтожают террориста "Исламского государства"* (ИГ; запрещено в РФ).

Так, например, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что мирным жителям Сирии и России, не обязательно было видеть, какой ценой иногда достигается мир. Действия бойцов ЧВК "Вагнера" по борьбе с терроризмом эксперт считает оправданными в условиях военного времени.

"Нельзя к военным действиям, тем более, к войне, которая ведется таким образом, столь нетрадиционно со стороны террористов, подходить с теми же мерками, как к мирной жизни. Иначе у нас любой герой войны будет представлен в качестве головореза и убийцы. Однако это не так. Право войны и право мира — это разные правовые системы координат", — подчеркивает политолог.

Эксперт напомнил, что войну в Сирии начала не Россия. И сирийский народ рад любой помощи, не только гуманитарной, но и военной. Результатом этой помощи со стороны регулярной армии и ЧВК становится мир и безопасность для сирийских граждан.

С мнением Шаповалова солидарен и эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов. По его мнению, действия бойцов ЧВК "Вагнера" в Сирии оправданы необходимостью борьбы с террористами.

"Действия российских добровольцев в Сирии, нельзя расценивать логикой гражданского. То, что происходит на видео, можно назвать одним словом — война. А на войне, к сожалению, приходится бороться за жизнь, выполнять поставленные задачи, убивать врагов. Кроме того, вспомните — что это за враги? ИГИЛ — террористы, которые мечтали создать огромный псевдо-халифат. Всех, кто отказался бы подчиниться, ждала смерть. И нужно было остановить этих террористов во что бы то ни стало", — разъяснил военный эксперт.

По мнению военного аналитика, необходимо бороться с противником, но при этом нужно быть жестким, чтобы уберечь свою страну от террористической угрозы. С ним согласен политолог и общественный деятель Иван Аркатов. Эксперт подчеркнул, что действия бойцов ЧВК "Вагнера" можно понять — вспомнив, где разворачиваются события, и кто был противником российских добровольцев.

"То, что мы видим на ролике, можно прокомментировать просто — это война, это боевые действия. А русский солдат никогда не будет спускать с рук действия всяких провокаторов, террористов и шпионов", — отметил Иван Аркатов.

Борьба добра со злом предполагает радикальные методы — иначе в этой битве не победить. Такого мнения придерживается ветеран войны в Афганистане Алексей Киряев. Комментируя подробности ликвидации террориста ИГ силами ЧВК "Вагнера", участник боевых действий заметил, что очистить мир от террористов ИГИЛ можно только с автоматом Калашникова.

"Такие действия были на всех войнах. Иногда — чтобы запугать противника, иногда — чтобы отомстить за предательство так, чтобы никто не захотел его повторить. Война — это всегда грязное дело, и, будем честны, даже самые последние рыцари в сияющих доспехах все равно на ней запачкаются. Думаете, спецназ не пытает террористов, чтобы получить необходимые сведения? Думаете, США всегда такие чистенькие и белые? Да у них там ад иногда творится такой, что в ужастиках не встретишь! Война добра со злом — не всегда красивая", — считает Алексей Киряев.

Военный эксперт Дмитрий Родионов также считает действия бойцов ЧВК "Вагнера" оправданными, поскольку уничтоженный добровольцами террорист причастен к убийству российского гражданина.

"Речь все же идет не о "мирняке", а о комбатанте, который, к тому же, если верить анонимному источнику, чье мнение уже разошлось по соцсетям, не только виновен в убийствах наших бойцов, но и сам участвовал в пытках и казнях. Если все это правда, мотивы бойцов, которые его наказали, можно понять. Вообще-то, на войне эмоциям места быть не должно. Есть жесткое правило — при зачистке сначала входит граната, потом вторая и только потом ты сам. Это правило написано кровью тех, кто жалел детей душманов в Афгане, которые потом в спины стреляли, в Чечне и в других горячих точках. Благородство на войне поощряется только в кино", — пояснил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Напомним, на этой неделе получила активное распространение видеозапись ликвидации террориста ИГ* бойцами ЧВК "Вагнера". Ролик использовали в одном из своих материалов журналисты "Новой газеты". Впоследствии анонимный источник в социальной сети "ВКонтакте" рассказал подробности случившегося.

По его словам, в ходе прочесывания сирийской пустыни российские добровольцы обнаружили неизвестного человека, который представился военнослужащим Сирийской арабской армии. В ходе последующих событий выяснилось, что этот человек является боевиком ИГИЛ* и причастен к убийству пленного российского бойца. Когда группа террористов вместе с неизвестным попала в засаду ЧВК "Вагнера", добровольцы приняли решение приговорить боевика к суровому наказанию, чтобы это послужило примером другим джихадистам.

*организация, запрещенная в РФ 

Темы игил сирия новая газета бойцы чвк вагнера комментарии к видео борьба с терроризмом
Актуальная аналитика
Новости Украины
Нормандский формат: Донбасс выставлен на аукцион
Достижения медицины
Рыбья слизь - перспективный источник новых антибиотиков
Культура
Молодость и опыт: казахстанские художники сцены в Генуе
Новости Все >
Будущий посол США в России назвал условия улучшения отношений с РФ
Милонов начал активную борьбу против алкоголя: подготовлен новый закон
Темный шоколад может предотвратить депрессию
Американо-японский военный альянс мешает договору между РФ и Японией
Россиянки попали в рейтинг самых привлекательных девушек ММА
На аукцион выставили медаль афроамериканца с нацистской Олимпиады
Навка рассказала о взрослении Медведевой и Загитовой
Роскосмос устроит базу на Южном полюсе Луны
Военные эксперты: борьба со злом требует радикальных и решительных мер
Генконсул Японии рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия
Последние материалы
Темный шоколад может предотвратить депрессию
Американо-японский военный альянс мешает договору между РФ и Японией
Россиянки попали в рейтинг самых привлекательных девушек ММА
На аукцион выставили медаль афроамериканца с нацистской Олимпиады
Навка рассказала о взрослении Медведевой и Загитовой
Роскосмос устроит базу на Южном полюсе Луны
Военные эксперты: борьба со злом требует радикальных и решительных мер
Генконсул Японии рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия
США указали НАТО на угрозы в космосе и вспомнили про «звездные войны»
Генетическое заболевание новорождённых поможет выявить новая методика
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Соломон Соловьев Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
Экс-депутат Рады: жители Украины не способны оценить перемены в Крыму
СМИ Украины сообщили о скором "ТВ-ударе по Кремлю"
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
В РФ узаконят права домашних животных, чьи хозяева умерли
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Экс-депутат Рады: жители Украины не способны оценить перемены в Крыму
Эксперт: россияне, храните сбережения в рублях
СМИ Украины сообщили о скором "ТВ-ударе по Кремлю"
Как самому помочь больным суставам
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Учительница Дмитрия Медведева высказалась против ЕГЭ
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
Кому выгодно замещать русских мигрантами
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Жириновский: предел самообороны в России необходимо расширять
Жириновский: предел самообороны в России необходимо расширять
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ