Доха и Париж пришли к соглашению, регламентирующему статус французских военных на территории эмирата.
Недавно состоялась встреча чиновников Катара и министра обороны Франции Флоранс Парли. В процессе встречи они обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних связей на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива.
В итоге было заключено соглашение о правовом статусе размещения французских вооруженных сил в Катаре.
Сейчас в Катаре находятся военнослужащие из США и Великобритании.
Последнее время Франция стремится играть все более активную роль в регионе Персидского залива. Так, Саудовской Аравии Франция планирует предоставить радары, с помощью которых можно обнаружить маловысотные цели.
США в попытках "отступления" с Ближнего Востока отмечает свою "слабеющую роль" в регионе.
Как сообщает Middle East Monitor, напряженность возросла после того, как Иран захватил европейские суда и уничтожил беспилотники США. Есть мнение, что Иран стоит за недавней атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франции приходится вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке из-за уменьшающейся роли США в этом регионе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.