Франция объявила о размещении военных на территории Катара

Доха и Париж пришли к соглашению, регламентирующему статус французских военных на территории эмирата.

Недавно состоялась встреча чиновников Катара и министра обороны Франции Флоранс Парли. В процессе встречи они обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних связей на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива.

В итоге было заключено соглашение о правовом статусе размещения французских вооруженных сил в Катаре.

Сейчас в Катаре находятся военнослужащие из США и Великобритании.

Последнее время Франция стремится играть все более активную роль в регионе Персидского залива. Так, Саудовской Аравии Франция планирует предоставить радары, с помощью которых можно обнаружить маловысотные цели.

США в попытках "отступления" с Ближнего Востока отмечает свою "слабеющую роль" в регионе.

Как сообщает Middle East Monitor, напряженность возросла после того, как Иран захватил европейские суда и уничтожил беспилотники США. Есть мнение, что Иран стоит за недавней атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франции приходится вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке из-за уменьшающейся роли США в этом регионе.