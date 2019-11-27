У петербургского ветерана ВОВ хотели украсть 85 тысяч рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту кражи 85 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны. По её словам, инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Оперативники узнали, что двое мужчин хотят незаконно проникнуть в квартиру ветерана и завладеть его накоплениями. Сотрудники полиции установили слежку за квартирой ветерана. Путем подбора ключей злоумышленникам удалось вскрыть дверь и забрать из квартиры 85 тысяч рублей. Преступников задержали во время выхода из подъезда.

Похищенные деньги вернули владельцу. Задержанными оказались мужчины 28 и 42 лет. У одного из них ранее были судимости за кражи и хранение наркотиков.