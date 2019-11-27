Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту кражи 85 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны. По её словам, инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
Оперативники узнали, что двое мужчин хотят незаконно проникнуть в квартиру ветерана и завладеть его накоплениями. Сотрудники полиции установили слежку за квартирой ветерана. Путем подбора ключей злоумышленникам удалось вскрыть дверь и забрать из квартиры 85 тысяч рублей. Преступников задержали во время выхода из подъезда.
Похищенные деньги вернули владельцу. Задержанными оказались мужчины 28 и 42 лет. У одного из них ранее были судимости за кражи и хранение наркотиков.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.