Житель Ижевска пытался продать секретные сведения западным спецслужбам

Житель Ижевска хотел продать секретные сведения о российской космической отрасли заграничной разведке. Он также планировал создать в городе шпионскую ячейку.

Мужчина, имевший ранее доступ к государственной тайне, пытался выйти на иностранные разведслужбы через диппредставительства их стран, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на УФСБ по Удмуртии. Он также задумывал организовать группу, которая добывала бы секретные сведения в Удмуртии систематически.

Как сообщается, единственной мотивацией злоумышленника была жажда наживы.

Так как совершить госизмену на практике алчному гражданину не удалось, возбуждать уголовное дело против него не стали, но ФСБ предупредила его о недопустимости подобной деятельности.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области военнослужащего, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Он недобросовестно пользовался служебным положением как связист.