Российская авиация в Сирии теперь не только охраняет границы

Зона полётов российских ВВС в Сирии расширяется — теперь они не только оказывают воздушную поддержку силам на сирийско-турецкой границе, но и обороняют пункты распределения гуманитарной помощи.

Об этом рассказали ТАСС российские лётчики. В интересах безопасности они ведут полёты на предельно малых высотах. Патрулирование ведётся ежедневно, в частности, лётчики проходят над крупнейшими сирийскими ГЭС и гуманитарными пунктами в провинциях Алеппо и Хасеке.

Напомним, лидеры России и Турции договорились о совместных действиях в Сирии 22 октября, и уже с 23 октября российские силы помогают поддерживать порядок на северо-востоке страны.