Зона полётов российских ВВС в Сирии расширяется — теперь они не только оказывают воздушную поддержку силам на сирийско-турецкой границе, но и обороняют пункты распределения гуманитарной помощи.
Об этом рассказали ТАСС российские лётчики. В интересах безопасности они ведут полёты на предельно малых высотах. Патрулирование ведётся ежедневно, в частности, лётчики проходят над крупнейшими сирийскими ГЭС и гуманитарными пунктами в провинциях Алеппо и Хасеке.
Напомним, лидеры России и Турции договорились о совместных действиях в Сирии 22 октября, и уже с 23 октября российские силы помогают поддерживать порядок на северо-востоке страны.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.