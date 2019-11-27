Российские Ту-95МС пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями

Российские стратегические ракетоносцы выполнили плановый полёт над нейтральными водами Южно-Китайского и Японского морей.

Два Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С и А-50, отвечающего за радиолокационное обнаружение на большой дистанции, совершил полёт над нейтральными водами длительностью около десяти часов. На некоторых этапах пути ракетоносцы также сопровождали воздушные силы Японии и Южной Корее, передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, практика таких полётов является стандартной и проходит всегда с уважением к статусу воздушных границ иностранных государств.

Ранее российские военные лётчики рассказали о расширении зоны вылетов на территории Сирии. Теперь они охраняют не только непосредственно границу с Турцией.