Контрабандистов пороха задержала ФСБ

Главарей банды, занимавшейся контрабандой пороха и организацией подпольных оружейных мастерских, удалось задержать ФСБ совместно с МВД. При обысках изъято свыше 80 килограммов пороха.

Организаторы этой подпольной сети были захвачены в Москве, Новосибирске и Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Всего же обыски прошли в 12 российских регионах. Удалось изъять 14 нелегальных охотничьих карабинов и кустарно переделанных сигнальных и травматических пистолетов, а также более девяти тысяч патронов.

Спецслужбы заявили, что продолжат борьбу с незаконным производством и оборотом оружия на территории России.