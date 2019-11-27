Главарей банды, занимавшейся контрабандой пороха и организацией подпольных оружейных мастерских, удалось задержать ФСБ совместно с МВД. При обысках изъято свыше 80 килограммов пороха.
Организаторы этой подпольной сети были захвачены в Москве, Новосибирске и Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Всего же обыски прошли в 12 российских регионах. Удалось изъять 14 нелегальных охотничьих карабинов и кустарно переделанных сигнальных и травматических пистолетов, а также более девяти тысяч патронов.
Спецслужбы заявили, что продолжат борьбу с незаконным производством и оборотом оружия на территории России.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.