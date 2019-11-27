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Источник Правда.Ру

Росгвардия готова к защите акватории Керчи

Силовые структуры » ФСБ

Виктор Золотов, глава Росгвардии, заявил о готовности её морских подразделений к охране Керченского пролива. Он отметил, что прежде силовые структуры не решали столь масштабных задач, как охрана Крымского моста.

Золотов подчеркнул, что схему обороны создавали совместно с центральной властью, а также властями Республики Крым и Краснодарского края, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Глава ведомства также вручил бригаде, отвечающей за охрану водного пространства Керчи, боевое знамя, и пообещал выдать её сотрудникам 324 отдельных квартиры уже в 2021 году.

росгвардия виктор золотов керченский пролив
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