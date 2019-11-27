Виктор Золотов, глава Росгвардии, заявил о готовности её морских подразделений к охране Керченского пролива. Он отметил, что прежде силовые структуры не решали столь масштабных задач, как охрана Крымского моста.
Золотов подчеркнул, что схему обороны создавали совместно с центральной властью, а также властями Республики Крым и Краснодарского края, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Глава ведомства также вручил бригаде, отвечающей за охрану водного пространства Керчи, боевое знамя, и пообещал выдать её сотрудникам 324 отдельных квартиры уже в 2021 году.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.