Бывший пожарный осуждён за пьяные выходки в Кировской области

Бывший начальник поселковой пожарной части признан виновным в превышении должностных полномочий. Он пил на работе, бил подчинённых и лишил лестницы жилой дом.

Первый инцидент произошёл в мае 2018 года — тогда начальник пожарной части поселка Юрья (Кировская область), будучи нетрезвым, ударил двоих подчинённых. Они якобы плохо выполняли свою работу.

В декабре того же года он, тоже в состоянии подпития, приказал разобрать два пролёта лестницы в жилом доме. Жители второго этажа оказались заперты в своих квартирах, пока лестницу не восстановили днём позже.

За превышение должностных полномочий бывший пожарный осужден на 2,5 года условно, и на тот же срок не имеет права занимать госдолжности, сообщает пресс-служба СК РФ по Кировской области.

В Чувашии сейчас рассматривают дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего главврача наркодиспансера (он нанёс бюджету ущерб на 7 миллионов), а в Югре полицейские, пытавшие 11 человек, на днях отделались условными сроками.