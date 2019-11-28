Отца-убийцу признали виновным в смерти годовалого ребёнка

Самарский областной суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в подпитии до смерти забил собственную годовалую дочь. Его ожидают 20 лет в колонии.

О приговоре сообщила 28 ноября региональная пресс-служба СУСК.

Напомним, несчастье произошло более года назад. Годовалого младенца доставили в больницу 30 октября 2018 года со следами побоев. На следующий день девочка умерла, несмотря на усилия врачей. Как доказало следствие, отец маленькой девочки избил её под воздействием алкоголя.

Напомним, сейчас в России ведутся дискуссии вокруг законопроекта о домашнем насилии. Многие государственные деятели считают, что такая проблема в стране не стоит.