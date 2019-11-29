В Кирове задержали бывшего мэра города Владимира Быкова

Силовики задержали экс-мэра Кирова Владимира Быкова. Против него было возбуждено уголовное дело. Следствие подозреваем бывшего главу города в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно установленным данным, Быков, будучи главой Кирова, с 2014 по 2016 год получил сумму в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей от местного предпринимателя через посредника за покровительство со стороны местных властей в отношении организаций предпринимателя.

Следователи проводят обыски и изымают необходимые документы. Быков доставлен на допрос.