В Севастополе восстановят технику времён ВОВ ко Дню Победы

Одним из первых Севастополь начал подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Великой Победы. Военную технику Великой отечественной войны отправили с Сапун-горы на реставрацию.

Мемориальный комплекс включает в экспозицию самоходные артиллерийские установки, боевая реактивная установка «Катюша», ряд танков. Всё это направили в ремонтную базу в Симферополе. Техника остро нуждается в реставрации, ведь она экспонировалась на открытом воздухе свыше полувека.

Пока неизвестно, какую часть из экспозиции получится реанимировать с учётом этих факторов. Рассматривается в том числе и возможность изготовления новых деталей взамен раритетных.

В 2020 году планируется масштабное празднование юбилея Победы по всей стране.