Пособники боевиков задержаны в Махачкале

Пару пособников боевиков удалось задержать правоохранителям в Махачкале. У них нашли целый склад оружия.

Задержание было произведено в четверг, 28 ноября, но только в понедельник о нём рассказали прессе в региональном управлении МВД. Задержанные — Джабраил Ибнухаджаров и Магомедгаджи Магомедов.

Предположительно, они оказывали поддержку группировке "Вилаят Кавказ", которая связана с ИГ (запрещено в России). Напомним, главу этой группировки ликвидировали российские спецслжбы в 2016 году, также под Махачкалой.