Трёх полицейских из Приморского края подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они избивали очевидца преступления. В их отношении также идёт служебная проверка.
О возбуждении уголовного дела сообщается на официальном сайте регионального СУ СК.
Предположительно, три сотрудника полиции применяли насилие к очевидцу преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района с 26 по 28 октября этого года. Вопрос о мере пресечения в отношении полицейских-правонарушителей решается сейчас.
МВД также проводит внутреннюю проверку деятельности подозреваемых.
Расследование преступления, в ходе которого полицейские зашли так далеко, продолжают сейчас другие правоохранители.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.