В отношении полицейских, избивших свидетеля, возбуждено уголовное дело

Трёх полицейских из Приморского края подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они избивали очевидца преступления. В их отношении также идёт служебная проверка.

О возбуждении уголовного дела сообщается на официальном сайте регионального СУ СК.

Предположительно, три сотрудника полиции применяли насилие к очевидцу преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района с 26 по 28 октября этого года. Вопрос о мере пресечения в отношении полицейских-правонарушителей решается сейчас.

МВД также проводит внутреннюю проверку деятельности подозреваемых.

Расследование преступления, в ходе которого полицейские зашли так далеко, продолжают сейчас другие правоохранители.