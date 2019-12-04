Мать-детоубийцу разыскивают в Раменском

В понедельник в Раменском при сортировке мусора нашли среди отходов тело новорождённого мальчика.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК по Московской области. В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску матери погибшего младенца. Также предстоит установить, как давно ребёнок умер.

Персонал сортировочной станции и водители мусоровозов опрошены следователями.