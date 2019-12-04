В понедельник в Раменском при сортировке мусора нашли среди отходов тело новорождённого мальчика.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК по Московской области. В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску матери погибшего младенца. Также предстоит установить, как давно ребёнок умер.
Персонал сортировочной станции и водители мусоровозов опрошены следователями.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.