Девять приезжих из СНГ арестованы по подозрению в терроризме в Москве

Девять гостей из СНГ были арестованы в Москве вечером 4 декабря. Их подозревают в причастности к террористической деятельности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, решение об аресте восьми мужчин и одной женщины на два месяца вынес Мещанский суд. В самом суде о причинах ареста не говорят.

Предположительно, арестованные были членами запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Напомним, о задержании членов этого террористического сообщества объединёнными силами МВД и ФСБ "Правда.Ру" сообщала во вторник. Их подозревали в пропаганде подрывных идей и агитации за свержение законной власти среди гастарбайтеров из СНГ и мусульманского населения России. При аресте силовики обнаружили запрещённую литературу.

"Хизб ут-Тахрир" запрещена в России и многих других странах, хотя и позиционирует себя как политическую партию, а не террористическую организацию. В частности, ЕСПЧ счёл её идеологию несовместимой с европейскими ценностями.