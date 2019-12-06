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Источник Правда.Ру

Новую ракетно-двигательную установку испытали в Израиле

Силовые структуры » Министерство обороны

Армия Израиля с успехом провела испытания новой ракетно-двигательной установки. Это стало очередным этапом в обновлении израильской ракетной группировки.

О том, что испытания состоялись в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Напомним, минувшим летом Израиль совместно с Соединёнными Штатами провёл испытания комплекса ПРО "Хец-3".

Израиль также обновил свою систему оповещения о ракетных обстрелах: теперь она более "ячеистая", так что предупреждение получают только жители района, которому обстрел угрожает непосредственно. Как отметили израильские военные, прежняя система эффективно спасала жизни, но новинка избавит население от необходимости отрываться от дел, когда опасности может и не быть.

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