Уникальное хранилище топлива в Крыму восстановило Минобороны

Хранилище топлива для Черноморского флота было успешно восстановлено под Севастополем. Уникальный склад ГСМ был создан ещё в советские времена, но из-за небрежного отношения пришёл в негодность.

Склад вырублен в скале и содержит резервуары высотой до 32-х метров. Уникальная система пришла в негодность после развала СССР, но российское Министерство обороны отреставрировало и модернизировало хранилище. В частности, топливные резервуары были заново обшиты металлом и обеспечены защитой от коррозии.

Как передаёт пресс-служба ведомства, теперь получившее "вторую жизнь" хранилище будет складом ГСМ для морских, авиационных и сухопутных подразделений Черноморского флота. В следующем году состав флота пополнят 16 новых кораблей, напоминает "Правда.Ру".