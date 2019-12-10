Стартовали первые в истории российско-лаосские учения

В Лаосе начались первые совместные учения вооружённых сил страны и российской "Ларос-2019". Они будут проходит на территории местной военной школы "Бан Пэн".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), военнослужащие которого принимают участие в учениях, при этом будут использоваться вооружение техника, предоставленные лаосской армией.

Ранее солдаты и офицеры ВВО проходили в течение трёх суток акклиматизацию в местной тропической атмосферы после декабрьских холодов в Забайкалье.

Всего мероприятия "Ларос-2019" будут длиться девять дней и завершатся 19 декабря. В совместных учениях примут участие около пяти сотен военнослужащих обеих стран-участниц.

Напомним, в апреле уходящего года силы НАТО провели крупные совместные учения неподалёку от морских границ России.