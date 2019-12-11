У закладчиков в Волгограде изъяли килограмм наркотиков

Подозреваемые в сбыте крупной партии наркотика были арестованы сотрудниками полиции в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом журналистам сообщили 11 декабря в пресс-службе регионального УМВД. У трех сбытчиков, которые оказались гражданами Таджикистана, изъяли около килограмма героина.

Иностранцев задержали с поличным в процессе изготовления закладок

Мошенники арендовали квартиру в Кировском районе города. Там они фасовали наркотические вещества, а после раскладывали дозы по территории Волгограда. В процессе обыска в квартире нашли около килограмма подозрительного вещества. В результате экспертизы было установлено, что это героин.

Иностранцы были задержаны с поличным в момент изготовления закладок. В настоящее время их поместили под стражу.