Подлодка частично затонула по пути на утилизацию

Дизельная подводная лодка, буксируемая к месту утилизации, частично затонула у побережья Приморского края. Корма субмарины застряла на дне, тогда как нос остался на поверхности.

Затопление произошло в ночь с 11 на 12 декабря, около часа ночи по местному времени. Субмарина буксировалась для утилизации на металлоперерабатывающем заводе "Аскона", так что на борту не было ни экипажа, ни топлива. Сейчас буксир встал на якорь в ожидании помощи в освобождении подводной лодки.

Пока, впрочем, "Аскона" не обращалась к Тихоокеанскому флоту, в состав которого входила до списания в 2013 году подлодка, за помощью в её подъёме и дальнейшей транспортировке.

Недавно "Правда.Ру" писала об успешно завершённых испытаниях новой атомной подлодки "Князь Владимир".